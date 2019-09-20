NBA》人在曹營心在漢！ 球哥：湖人上季本來可以奪冠

明星後衛「球哥」波爾今夏轉戰鵜鶘隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏被洛杉磯湖人交易至鵜鶘隊的明星後衛「球哥」波爾（Lonzo Ball）日前接受國外電台採訪，透露湖人上賽季本來可以奪得冠軍，重返紫金王朝。

「老實說，我覺得我們有很好的機會，回過頭來看，當我們正處於巔峰狀態時，詹姆斯（LeBron James）、朗多（Rajon Rondo）依序受傷，接著是我，再來英葛蘭（Brandon Ingram）也進入傷兵名單。」波爾言語中道盡無奈。

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湖人上賽季最出色的比賽，是耶誕大戰以27分差大敗勇士，當時全隊將士用命，有7人得分上雙，英葛蘭攻下全隊最高19分，「詹皇」詹姆斯、主控朗多皆繳出雙十表現，波爾則有6分進帳。但不幸的是，該場比賽也是湖人惡耗的開始。

詹姆斯在比賽中不小心造成腹股溝拉傷，之後缺席17場例行賽直到2月才復出，期間朗多也離開戰線，波爾則在台灣時間1月20日對火箭一戰因左腳踝3級扭傷，球季提前報銷，英葛蘭也因右肩血栓問題缺席19場賽事。湖人最終飽受傷兵困擾，打出37勝45敗的戰績在西區排名第10，不僅未能奪冠，連季後賽都無緣。

上賽季失利，湖人今夏送走球隊潛力基石，包括波爾、英葛蘭等人，以「6換1」迎來明星前鋒A.戴維斯（Anthony Davis），之後又補強「魔獸」豪爾德（Dwight Howard），新賽季將聯手詹姆斯、庫茲馬（Kyle Kuzma）一同出擊，力拼重返紫金王朝。

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