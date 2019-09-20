MLB》上場時間不固定 總教練談張育成調度公式

張育成。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕8月底因為右手腕骨折接受手術的印地安人明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez），預計缺陣5到7周，不過他復健進度超前，目前進行滾地球守備以及跑壘練習，總教練法蘭科納（Terry Francona）指出，拉米瑞茲已經去打擊籠練打過、不久後可以進行實戰打擊練習。

印地安人今天擊敗老虎隊，完成系列賽橫掃，目前與光芒隊並列美聯外卡第二，有機會晉級季後賽，拉米瑞茲本賽季回歸還沒絕望，法蘭科納說：「期待他球季結束前回來是不公平的，他拼了命想回來，我們不排除任何可能。」

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拉米瑞茲（右）趕歸隊。（資料照，法新社）

另外主力二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）本季報銷，目前印地安人由張育成、佛雷爾提（Ryan Flaherty）、佛里曼（Mike Freeman）和瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）等四名內野手來守二三壘。

台灣好手張育成的上場時間並不固定，在上週六雙重賽先發都沒安打後，相隔4天今又出賽，結果4打數無安打，目前打擊率.193。

被問到是否有穩定調度這4人的公式，法蘭科納僅表示，因為對手老虎派出左投先發，所以美國時間周四的比賽派張上場，除此之外還不清楚。

法蘭科納表示：「有些投手投球的慣性、有時候是打者揮擊的慣性，有很多東西在裡面，板凳教練Brad Mills和我做下來談了很多，試著把他們放到能夠取得成功的最佳位置。」

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