NBA》離伊古達拉更遠了！ 火箭簽的這張合約遭官方制裁

努內。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕原本宣布退休的老將中鋒努內（Nene），卻在最後與火箭簽下了一紙2年價值2000萬美元（約台幣6億）的合約，但事實上這份合約僅有260萬受保障，剩下的740萬都是激勵獎金的部分，被外界視為這是火箭拿來當作交易籌碼的重要合約，但如今卻有了變數。

《ESPN》的記者馬克斯（Bobby Marks）表示:「雖然努內與火箭在本月6號簽下了合約，當時聯盟並未通過這一份簽約，同時在十天的商議與討論後，NBA內部認為合約中的某些細節是不能被允許的。

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努內的合約總值看起來非常高，一共達到1000萬美元，這樣會讓火箭隊擁有1000萬的薪資空間能夠拿來當作交易籌碼進行匹配薪資的操作，這對於火箭來說非常有利，能夠換來高年薪的球星，增加球隊的競爭力。

不過最後NBA高層決定制止了這項行為，最終NBA高層決定，努內這份合約裡的獎金部分不能被列入可使用的薪資空間，最終所佔的空間將會是底薪的260萬美元，而另一名球員尚柏特（Iman Shumpert）也拒絕與火箭續約，這讓火箭幾乎沒有任何籌碼可以與灰熊進行交易換來伊古達拉（Andre Igoudala）。

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