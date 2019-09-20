全運會》「空軍憲兵衝浪手」驚奇五連霸 許智凱在軍中「操」出金牌

許智凱完成五連霸。（許智凱提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕108年全國運動會帆船種類率先登場，但受到東北季風影響，風浪太強，賽事從竹圍漁港海域移至港區內比賽，且賽程嚴重縮水，其中備受矚目的風浪板項目，原定4日賽事只比1天，最終由澎湖縣大獲全勝；RS：X型由張浩奪冠，完成7連霸，RS：One型則是許智凱摘金，拿下5連霸。

許智凱完成五連霸。（許智凱提供）

「空軍憲兵衝浪手」許智凱同樣逆風奪桂冠，雖無法出國移訓，僅利用當兵休假空檔自主訓練，但仍突破重圍，2趟航次都拿下第1，且第2趟獨自完賽。

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許智凱說，「這次比賽只比兩輪，第一輪只有跑兩圈，我只花了7分鐘就結束，大概破我自己的最快成績；到了第二趟要跑四圈，結果風越來越大，除了我以外其他選手連兩圈都跑不完只有我終航，把全部的選手都關門了。」

許智凱表示，這次比賽因為天候不佳的因素把比賽場地移到碼頭裡面，碼頭內風很大又亂，距離又很短，然後岸邊還有消波塊，是個蠻有挑戰的場地。

為了不與張浩強碰，讓澎湖縣能爭取更多金牌，許智凱僅訓練不到1個月就參加RS：One型，他透露，所幸平時在軍中有特別加強體能，再加上以前的經驗，才順利連霸，但卻是最艱辛的一次。

25歲的許智凱在軍中磨練出精實地體能，他透露，「軍中規定在我這個年齡級距，3000公尺標準是14分20秒，我大概能在10分鐘左右完成；伏地挺身則是2分鐘內至少完成40下，但我可以輕鬆達到100下。也因為平時的訓練，讓我能快速地進入比賽狀態。

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