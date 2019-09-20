自由車》十年前「橫空出世」奪金 江勝山重返發跡地

亞運銀牌江勝山（左起）、女鐵人汪旖文和Liv宜蘭女子隊車手都將參加捷安特嘉年華。（捷安特提供）

〔記者廖聿偉／台中報導〕2019捷安特嘉年華明登場，缺席兩年的亞運銀牌「阿丹」江勝山成為焦點車手，本次將以賽代訓，挑戰全運會金牌，並且對於捷安特盃特別有感。

亞運銀牌江勝山將參加捷安特嘉年華。（捷安特提供）

江勝山第一次挑戰菁英組賽事就是捷安特盃，年僅15歲就跳級挑戰菁英組，並在下坡賽奪冠，地點也是在鐵砧山。

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前兩年因為撞到全地形耐力賽世界巡迴賽，缺席捷安特嘉年華會的江勝山一到鐵砧山就說：「好想念這裡。」

將在全運下坡賽尋求四連霸的江勝山，是全地形耐力賽世界巡迴賽選手中唯一的亞洲車手，全運會後將先後到馬來西亞、泰國清邁和廣州參加全地形耐力賽和下坡賽外，也積極推動登山車，四月起每個月辦一場 MTB週末測驗賽。

本次賽事同時還有Liv宜蘭女子隊、蔡雅羽、周佩霓和女鐵人汪旖文等好手都將參賽，精采可期。

陪伴車友逾四分之一世紀的捷安特嘉年華，結合大甲、外埔與后里的場地和周邊道路，推出男女老少皆宜的五大活動。

第26個年頭，其中1999年因為921大地震停辦了一屆，今年是第25屆，21日將在鐵砧山進行XC越野賽、Enduro全地形耐力賽和Push Bike兒童趣味滑步車賽，計355位車友參加。

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