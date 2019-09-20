中國賽》戴資穎拍落泰國布莎南晉級4強 明天對決陳雨菲（影音）

戴資穎勇闖四強。（勝利提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今日在超級1000系列中國羽球公開賽，以21：17、21：10拍落世界排名23的泰國好手布莎南，生涯2度叩關中國賽4強，明日將與中國一姊陳雨菲展開生涯第14次對決，力拚決賽門票。

世界排名第4的戴資穎與布莎南生涯對戰10次，取得7勝3敗，近5次交手保持不敗。不過，布莎南在首局前段有備而來，一度取得7：4領先，而較為慢熱的小戴則加足馬力，不只扳平戰局，並以11：10優勢進入技術暫停。戴資穎在後半局以快、慢節奏及多元手法，頻頻擾亂布莎南步伐，以10：4攻勢成功先馳得點。

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戴資穎勇闖四強。（勝利提供）

戴資穎直落二勝出。（勝利提供）

戴資穎在次局於6：2領先時，反被布莎南連拿5分陷入落後，但小戴這次有備而來，以9：1猛攻奠定勝基，直落2取得4強入場券。

戴資穎在2016年勇闖中國賽4強，締造生涯最佳，而去年卻在首輪止步，不過她這次有備而來，連過3關重返4強之林。戴資穎明日將遭遇世界排名第2的地主一姊陳雨菲，兩人過去共交手13次，小戴取得12勝1敗的絕對優勢，但陳雨菲今年狀況不俗，戴資穎依舊得步步為營。

戴資穎直落二勝出。（勝利提供）

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