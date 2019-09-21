MLB Live》張育成兩打席沒表現 印地安人4：0費城人

第四局

4局下，培瑞茲、張育成、瓦拉斯奎茲都遭到三振。

第三局

3局下，普伊格選到保送後，費城人先發史邁利退場，由文森（Nick Vincent）接替投球。盧普洛敲雙殺打，雷耶斯敲滾地球出局，3出局。

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第二局

2局下，張育成敲三壘方向滾地球遭到刺殺。瓦拉斯奎茲選到保送，他盜二壘時，投手史邁利傳一壘牽制，但費城人一壘手霍金斯傳二壘時，丟到瓦拉斯奎茲的身上，形成失誤，瓦拉斯奎茲上到二壘。林多敲安攻回1分。

莫卡多敲滾地球，費城人封殺二壘，打者上一壘。莫卡多之後盜上二壘，山塔納敲安帶有1分打點，但他往二壘衝時遭到觸殺，3出局。印地安人這局再拿2分，以4：0領先。

第一局

1局下，林多選到保送，莫卡多敲二壘安帶有1分點，山塔納敲安，印地安人攻占一、三壘，普伊格揮安攻回1分。印地安人首局以2：0領先。

賽前

印地安人先發打線：

1.林多（Francisco Lindor） 游擊手

2.莫卡多（Oscar Mercado） 中外野

3.山塔納（Carlos Santana） 一壘手

4.普伊格（Yasiel Puig） 右外野

5.盧普洛（Jordan Luplow） 左外野

6.雷耶斯（Franmil Reyes） 指定打擊

7.培瑞茲（Roberto Perez） 捕手

8.張育成 三壘

9.瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez） 二壘手

先發：畢伯（Shane Bieber）

費城人先發打線：



1.赫南德茲（Cesar Hernandez） 二壘手

2.哈波（Bryce Harper） 右外野

3.霍金斯（Rhys Hoskins） 一壘手

4.布魯斯（Jay Bruce） 指定打擊

5.米勒（Brad Miller） 左外野

6.金德利（Scott Kingery） 游擊手

7.哈瑟雷（Adam Haseley） 中外野

8.法蘭柯（Maikel Franco） 三壘手

9.納普（Andrew Knapp） 捕手

先發：史邁利（Drew Smyly）

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