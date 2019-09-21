MLB》小熊單局連3保送誤事 老將莫里納敲致勝安

鐵捕莫里納。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國中內戰，排名龍頭的紅雀交手第3名小熊，紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）在6局上滿壘情況下，敲出逆轉的2分打點致勝安打，終場紅雀就以2：1險勝對手，小熊吞下4連敗，國聯外卡排第3名，落後第2名的釀酒人1.5場勝差。

小熊米爾斯（Alec Mills）取代左肩受傷的老將漢默斯（Cole Hamels）先發，他主投4.2局用了81球，被敲2支安打無失分，送出6次三振。接替登板的萊恩（Kyle Ryan）抓下5局上最後一個出局數，前5局兩人聯手限制紅雀攻勢。

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小熊米爾斯。

小熊攻勢出現在2局下，史瓦伯（Kyle Schwarber）率先敲二壘安打上壘，隨後藉隊友護送上到三壘，下棒柏特（David Bote）擊成二壘方向滾地球，造成艾德曼（Tommy Edman）接球上失誤，史瓦伯回到本壘得分，但這1分也是小熊全場唯一得分。

小熊史瓦伯。（USA TODAY Sports）

6局上，小熊換上菲爾普斯（David Phelps）中繼，但他控球不穩接連投2次保送後退場，側投西謝克（Steve Cishek）提油桶救火，一上場先投出保送擠成滿壘，下棒莫里納擊成穿越游擊防線帶2打點安打，紅雀反超比數，此役，莫里納4支3，貢獻致勝2分打點。

紅雀Ryan Helsley在5局下接替先發投手瓦卡（Michael Wacha）登板，1局投球無失分，藉隊友6局上2分攻勢掩護，順利摘下第2勝。9局下，終結者馬丁尼茲（Carlos Martinez）關門成功，收賽季第22次救援點。

終結者馬丁尼茲。（美聯社）

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