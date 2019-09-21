拉沃盃》費爸、A.茲維瑞夫合拍出擊 歐洲隊取得領先

費德爾（左）與A.茲維瑞夫搭檔雙打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕表演賽性質的第二屆拉沃盃昨晚在日內瓦開打，提姆（Dominic Thiem）、希臘新星齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）及合拍雙打的費德爾（Roger Federer）／A.茲維瑞夫（Alexander Zverev）聯手替歐洲隊拿下3：1領先。

首戰由歐洲隊提姆、世界隊沙波亞洛夫（Denis Shapovalov）打頭陣出賽，面對猛烈攻勢，提姆穩扎穩打，反而讓沙波亞洛夫出現許多失誤，率先拿下第一盤。次盤換沙波亞洛夫占上風，更大膽的攻擊逼出提姆掛網、出界失誤，講比賽帶入決勝盤。

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超級搶十決勝盤戰況更是激烈，沙波亞洛夫先拿下3：1領先，提姆以一記穿越球後來居上，兩人數度互換領先，沙波亞洛夫率先逼出賽末點，不過沒能掌握住，最後由提姆以6：4、5：7、13：11獲勝，歐洲隊先馳得點。

提姆拿下歐洲隊第1分。（路透）

第二場單打則由世界隊索克（Jack Sock）以6：1、7（7）：6（3）直落二擊敗歐洲隊費格尼尼（Fabio Fognini）將戰況打成平手。接下來世界排名第7的齊齊帕斯面對美國小將佛里茲（Taylor Fritz），兩人也戰到搶十決勝盤，最後由經驗更豐富的齊齊帕斯以6：2、1：6、10：7拿下勝利。

壓軸的雙打賽事由費德爾／A.茲維瑞夫合拍對決沙波亞洛夫／索克組合，面對節奏較快的雙打，38歲的費爸絲毫不落拍，與搭擋A.茲維瑞夫抓到機會就高壓扣殺，讓對手沒有反擊的機會，以6：7、7：5直落二獲勝，也助歐洲隊在第一天拿下3：1領先。

索克直落二獲勝。（路透）

齊齊帕斯拚戰三盤擊敗佛里茲。（法新社）

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