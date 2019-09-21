網球》晉級摩澤爾四強 「法國阿里」力拚年度代表作

松加晉級四強。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕法國好手松加（Jo-Wilfried Tsonga）換了新造型也拐氣成功，上個月在美網一輪打包，月初在卡西斯挑戰賽一盤未失奪冠，今天又在ATP250等級的摩澤爾公開賽，因頭號種子巴西拉什威利（Nikoloz Basilashvili）退賽闖進四強，試圖打出年度代表作。

松加曾在2012年攀上世界排名第5，不過去年因傷開刀後表現平平，今年大滿貫最佳成績是溫網第三輪三盤敗給西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。在美網一輪遊後，這個月初松加參加卡西斯挑戰賽，一盤未失奪冠，這股地主氣勢也延續到摩澤爾。

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目前世界排名61的松加在摩澤爾過關斬將，先後擊敗西班牙選手安都哈（Pablo Andujar）、同胞赫貝特（Pierre-Hugues Herbert），在八強戰面對大會第2種子巴西拉什威利，先失一盤後在次盤扳平戰局，決勝盤拿下4：1領先後對手因傷退賽，終場松加以5：7、6：3、4：1晉級四強。

下一輪比賽松加將與同是地主選手的第4種子普耶（Lucas Pouille）爭奪決賽門票，兩人生涯交手4次，各拿下2勝平分秋色。

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