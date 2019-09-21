MLB》阿庫尼亞開轟達成百打點 勇士連兩年國聯東區封王

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕亞特蘭大勇士今天在主場靠著佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）8局無失分好投，以及阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、麥肯（Brian McCann）各敲兩分砲，助隊以6：0完封舊金山巨人，勇士隊連兩年在國聯東區封王。

勇士首局靠佛里曼（Freddie Freeman）高飛犧牲打先得1分，3局下阿爾比斯（Ozzie Albies）敲安攻回1分，5局下阿庫尼亞揮出兩分砲，本季第41轟出爐。6局下捕手麥肯揮出兩分彈，助勇士擴大分差。

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阿庫尼亞開轟。（美聯社）

勇士先發佛提紐維奇主投8局用95球，有65顆好球，僅被敲3安，送出7次三振、另投出1次保送，賽後防禦率降至4.46。勇士終場以6：0完封對手，佛提紐維奇獲本季第8勝。

巨人投手畢迪（Tyler Beede）投6局被敲7安，包含挨了2轟，失掉6分都是自責，吞下本季第10敗，賽後防禦率也升至5.23。

此外，阿庫尼亞本季打點數來到101分打點，根據《ESPN》指出，他成為自1955年的名將漢克阿倫（Hank Aaron）的106分打點、1953年馬修斯（Eddie Mathews）的135分打點後，第三位21歲以下的勇士球員達成單季至少100分打點。

《美聯社》報導，勇士隊奪得隊史第19次的分區冠軍，其中國聯東區冠軍就有14次，追平洋基隊並列大聯盟最多。

（影片來源：大聯盟官網）

阿庫尼亞開轟。（美聯社）

勇士先發佛提紐維奇8局好投。（法新社）

勇士連續兩年在國聯東區封王。（美聯社）

勇士連續兩年在國聯東區封王，球員賽後噴香檳慶祝。（美聯社）

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