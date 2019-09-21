MLB》赫南德茲近況低迷 布魯克斯7局好投斷水手5連勝

金鶯投手布魯克斯（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美西爐主水手作客美東爐主金鶯展開3連戰，首戰，金鶯在1局下打進4分大局奠定勝利，其中包含桑坦德（Anthony Santander）一發3分砲，加上中繼投手布魯克斯（Aaron Brooks）繳出代表作，終場金鶯以5：3擊敗對手終止4連敗，水手則中斷5連勝。

1局上，水手率先發動攻勢，9月擴編上大聯盟的右打新秀路易斯（Kyle Lewis）從金鶯假先發布里爾（Richard Bleier）手中敲出2分砲，率金鶯先馳得點。路易斯在生涯前10場比賽夯出6發全壘打，在美職歷史上排名第4。

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路易斯。（法新社）

1局下，金鶯第3棒桑坦德先用一發3分砲替球隊反超比數，苦主是水手先發「國王」赫南德茲（Felix Hernandez），本季個人第20轟出爐。下棒魯伊斯（Rio Ruiz）再敲二壘打，藉由投手暴投及海斯（Austin Hays）擊成的內滾，回到本壘攻下球隊單局第4分，首局打完金鶯以2分差領先對手。

桑坦德。（美聯社）

3局上，金鶯投手布魯克斯登板，他力投7局至比賽結束，僅被敲1支安打失1分，外帶4次三振，繳出加盟金鶯後代表作，收下本季第6勝。

4局上，金鶯艾伯托（Hanser Alberto）陽春砲棒打赫南德茲，替球隊賺進保險分。此役，赫南德茲5局投球被敲8支安打失5分吞敗，防禦率上升至6.51，本季截至目前僅拿下1勝，近期是13連不勝、7連敗。

赫南德茲。（USA TODAY Sports）

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