MLB》透納雙響砲退馬林魚 國民單季全壘打數創新高（影音）

透納開轟刷新國民團隊單季全壘打數。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡第一的國民今天作客對戰國聯爐主馬林魚，當家明星游擊手透納（Trea Turner）單場敲出雙響砲，卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）也貢獻1發3分彈，幫助國民終場以6：4贏球，國民單季累積218轟，也刷新隊史單季全壘打紀錄。

透納3局上率先開砲，從馬林魚先發投手達格（Robert Dugger）手中敲出本季第15轟，助隊先馳得點，這發404英呎的陽春砲是國民本季第216轟，超越2017年215轟隊史最多轟的紀錄。

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雖然馬林魚下個半局就追回1分，但國民很快就所回應，卡布瑞拉4局上敲出右外野3分彈，馬林魚卡斯楚（Starlin Castro）4局下也回敬陽春彈，國民前5局以4：2取得領先。

羅布雷斯（Victor Robles）6局上敲出適時安打再添保險分，馬林魚下個半局也展開反攻，狄亞茲（Isan Diaz）敲出帶有1分打點的左外野安打，隨後再靠著對手的牽制失誤再得1分，追到4：5落後。

透納7局上再度開轟，敲出左外野陽春砲，單場上演雙響，羅德尼（Fernando Rodney）、哈森（Daniel Hudson）先後守成，國民終場就以6：4贏球，5局失4分（3責失）的桑契斯（Anibal Sanchez）收下本季第10勝。

勇士今天順利在國聯東區封王，分區排名第二的國民只能力拚外卡晉級季後賽。

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