中國賽》前球后瑪琳傷癒強勢回歸 逆轉闖進決賽

西班牙名將瑪琳。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列的中國羽球公開賽，西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）今天以20：22、21：13、21：18，逆轉擊敗世界排名第16名的黑馬日本選手高橋沙也加，傷癒復出的第二站賽事，瑪琳就闖進冠軍戰。

賽前兩人生涯5次對決，瑪琳拿到4勝，高橋沙也加唯一的1勝是在2014年3月的德國賽。

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瑪琳首局打到16：12時，被高橋沙也加連得6分，變成16：18落後，高橋沙也加先拿到第20分，雖然瑪琳追到20平，但高橋沙也加連拿2分，讓瑪琳以20：22輸掉第一局。

第二局瑪琳在6：10的情況下，連拿8分，反以14：10領先，瑪琳在後半段連拿5分，就以21：13扳回一城。關鍵第三局，瑪琳掌握主動權，先取得20：14領先，高橋沙也加連追4分，瑪琳最後仍以21：18，3局耗費1小時12分，逆轉勝打進決賽。

瑪琳是三屆世錦賽冠軍、以及2016年的里約奧運女單金牌，她在今年1月底的印尼大師賽冠軍戰中，右膝前十字韌帶斷裂，休息長達8個月才復出。

上週瑪琳在超級100越南公開賽復出，雖然首戰落敗，但瑪琳在本屆中國賽的狀況佳，連續擊敗日本奧原希望、華裔美籍好手張蓓雯、地主何冰嬌，如今再逆轉高橋沙也加，闖進冠軍戰。

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