MLB》太空人4轟力挺葛蘭基摘勝 稱霸美西僅差一步

明星游擊手柯瑞亞單場雙響，貢獻3分打點。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕太空人「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）今出戰天使，主投5局雖失掉4分，但自家打線用4支全壘打力挺，終場太空人以6：4擊敗對手，收下6連勝，美西封王魔術數字降至1，可望連3年稱霸美西。

1局下，太空人隊首棒打者「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）就敲出首局首打席全壘打，本季個人第30轟，他成為繼柏格曼（Alex Bregman）、史普林格（George Springer）及古利爾（Yuli Gurriel）之後，球隊第4位全壘打支數來到30的選手。

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艾圖維（左）敲出首局首打席全壘打。（法新社）

同個半局，柏格曼及明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）皆敲出全壘打，前者是一發陽春砲，後者則帶有2分打點，重砲手瑞迪克（Josh Reddick）則把握得點圈進攻機會，打出適時安打，替球隊將比數拉開至5：0領先。

柏格曼。（法新社）

3局下，柯瑞亞補上一發陽春砲，個人單場雙響，本季第2次，此役，他4打數2安打，貢獻3分打點。

本場比賽是葛蘭基轉戰太空人後第9場出賽，他主投5局被敲7支安打失4分，藉隊友打線掩護摘賽季第17勝，值得一提的是，他已連續23局未投出四死球。

「Z魔神」葛蘭基。（USA TODAY Sports）

天使進攻方面，3局上，靠著捕手K.史密斯（Kevan Smith）陽春砲破蛋，4局上，開局連續5支安打得3分，打點記在西蒙斯（Andrelton Simmons）及K.史密斯身上。

天使新秀巴雷亞（Jaime Barria）先發2.2局失6分吞賽季第10敗；太空人中繼投手普瑞斯利（Ryan Pressly）傷癒歸隊，投1局飆2次三振，進帳第28個中繼點，終結者歐蘇納（Roberto Osuna）1局投球同樣飆2次三振，用第36次救援成功替球隊守成。

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