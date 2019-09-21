網球》100秒天搖地動家全毀 詹詠然也是受災戶

921地震今滿20周年，詹家姊妹也曾是受災戶。（資料照，詹詠然提供）

〔體育中心／綜合報導〕921地震今滿20周年，台灣網壇女將憶起內心傷疤，原來詹家姊妹也曾是受災戶，甚至連房子也被震垮，今詹詠然在臉書上透露，「那鼓忽然排山倒海而來的恐懼感，直到現在都還清清楚楚的記得。」

曾登上雙打世界球后，生涯在WTA賽事拿下超過500勝的詹詠然慶幸自己能繼續打球，「我感謝上帝，讓我們平安的經歷這場的劇變，也讓我在這20年來，在球場上奮鬥的時候更多了一份動力與感激，在面對傷病困擾的時候，沒有因此而失去信念。」

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以下為詹詠然臉書全文：

半夜，懵懵懂懂的醒來，發現停電後想摸黑去上廁所，想下床發現地上滿滿散落物品，看著窗外月光下的電線桿納悶為什麼是歪的？睡在旁邊的皓晴醒來因為害怕開始哭泣，這時突然聽到隔壁房間媽媽喊著：「我的孩子！我的孩子！」。

那鼓忽然排山倒海而來的恐懼感，直到現在都還清清楚楚的記得。

20年前的今天，在半夜1:47分發生超過100秒的天搖地動，讓許多人的生命經歷了極大的轉折，當時班上同學、鄰居一夕之間少了好幾位，很多人遮風擋雨的家，也在一個轉眼間淪為廢墟，我們住的那條街，每棟房子都無一倖免。

很幸運的當時我們家人都沒有因此而受傷，在鄰居的幫忙下，逃出已經極度傾斜，一樓已經消失的家。在逃出之後的那幾天，都會聽見附近傳出的求救聲，直到聲音隨著時間慢慢的消失。

這是我極不願意回想的回憶，多希望只是一場惡夢，我想也有很多人有著這個20年前留下來的傷疤。

我感謝上帝，讓我們平安的經歷這場的劇變，也讓我在這20年來，在球場上奮鬥的時候更多了一份動力與感激，在面對傷病困擾的時候，沒有因此而失去信念。雖然我贏的每一場球、拿下的每一座冠軍都無法減輕曾經帶來的傷害與悲痛，可是我始終相信我在球場上的努力，能給曾經經歷過這種悲傷的朋友們，帶來一些希望和力量。

在921大地震20週年的這天，提醒著我人類是多麼的渺小，卻又多麼的堅強。感恩那些曾經的善良，給了多少人機會與希望。

讓我們為當時不幸的罹難者禱告，也容許我們給20年前害怕的自己一個溫暖的擁抱。

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