羽球》「資優生」許玟琪直落二封后 韓選手輸球藉口「未發揮實力」

女單選手許玟琪（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年第一屆亞洲大學羽球錦標賽，首屆亞洲大學羽球錦標賽昨進行最終決賽，「羽球資優生」許玟琪直落二拍落南韓好手金恩珠，拿下冠軍；另外男女雙打則收下 2 面銀牌。

「一開始就想打到決賽，整體有比以往進步！」台灣隊許玟琪對戰韓國好手金恩珠許玟琪開賽就主導戰局，多次以對角線出擊，韓國選手在末段連趕 3 分，不過許玟琪挺住壓力，以 21:19 首局開出紅盤。次局，兩人多以小球較勁，但許玟琪控球能力技高一籌，最終以 21:13 勝出，守下金牌。

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此次成功鍍金，許玟琪認為贏球關鍵在網前掌握度，她也謙虛地認為自己整體表現及格。談及奪金感想，她說：「蠻開心的，身為中華隊第一位上場選手，至少保住冠軍。」金恩珠則提到，金牌戰役自己體力尚未恢復，未能發揮最佳實力和水準。

許玟琪是羽壇的高材生，目前就讀於交通大學工業管理系，他回憶，「一開始用體保生的身分入學，大一課業有點跟不上，尤其是微積分相當困難，幾乎都用死背的才通過；但經過三年的學習，已經完全跟得上同儕，並利用課餘時間打球。」

許玟琪計畫繼續攻讀研究所，且打算到德國交換學生，拓展視野，至於是否延續羽球生涯，她透露，「一切順其自然，希望能在職業生涯，拿下全國排名賽第一，同時在國際大賽奪冠。」

女雙賽事由台灣小將汪郁喬/劉巧芸激戰中國組合杜芃/倪博文，台灣女雙21:19、21:15落敗。

開局杜芃/倪博文力壓地主汪劉配，台灣女雙大比分落後，隨後力挽狂瀾一口氣追趕 10 分，不過仍以 21:19 錯失首局。

次局，中國隊掌握進攻握有 8 分領先，台灣女雙苦追比分，改變節奏迎戰仍未能逆轉戰局，以 21:15 收下銀牌。台灣隊汪郁喬於賽後表示：「冠軍輸在臨場反應，回去要多加強！」

壓軸好戲男雙決戰，台灣隊林永晟/楊明哲與中國組合汪浩天/謝浩南爭冠，林楊配首局展現贏球決心，以 21:17 先馳得點；次局陷入亂流遭對手反撲，決勝局雙方多拍來回，9 度戰成平手，最終台灣隊21:17、12:21、25:27惜敗以銀牌作收。

林永晟表示：「自己太想贏球，而產生失誤。」他認為本屆賽會對戰各國菁英產生幫助不少，「在學長帶領下，有找回感覺，打出自己的風格。」

昨於四強止步的男單好手林俊易，並列男單第三替我再添獎牌。首屆亞大羽賽事落幕，台灣隊共進帳 1 金 2 銀 1 銅，斬獲四面獎牌，總獎牌僅次於中國， 位居第二。

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