NBA》杜蘭特在勇士拿兩冠仍不開心 魔術強森：他在哪能快樂？

杜蘭特（中）今年夏天離開勇士，轉戰籃網。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）今年夏天離開勇士，轉戰籃網，和明星後衛厄文（Kyrie Irving）聯手。杜蘭特日前接受訪問時透露，覺得自己從未融入勇士，此番話讓名人堂球星魔術強森（Magic Johnson）不以為然，他近期在節目上表示，「如果杜蘭特在勇士不開心，要到哪找呢？」

杜蘭特在上季總冠軍戰第五戰撕裂跟腱，季後離開勇士，轉戰籃網。他日前接受《華爾街日報》訪問時表示，他覺得自己始終無法和其他隊友，一同被視為是球隊的一份子。

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魔術強森在ESPN電視節目「First Take」中表示，「我希望他（杜蘭特）找到快樂，如果你不能在勇士找到快樂，你要去哪找呢？」

魔術強森說，自己首先要讚賞勇士球星柯瑞，他是兩度聯盟MVP，願意退居二線，因為想要贏球。魔術強森也指出，也要給K.湯普森（Klay Thompson）讚聲，因為杜蘭特來勇士後，K.湯普森受到的影響最大，「如果你連兩年奪冠，也是總冠軍戰的MVP，你還能去哪找快樂呢？」

對於魔術強森的說法，杜蘭特先是在推特上發文，「糟糕的說法，胡扯！」之後就把這則推文刪除。

魔術強森。（資料照，法新社）

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