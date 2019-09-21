中國賽》差1球就能贏戴資穎 陳雨菲透露輸球原因

台灣一姊戴資穎。（勝利提供）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列的中國羽球公開賽，世界排名第2的中國好手陳雨菲僅差1球就能首度登上球后寶座，可惜以21：6、13：21、20：22，遭台灣一姊戴資穎粉碎，無緣闖進冠軍戰。陳雨菲賽後表示自己細節沒有做好。

陳雨菲賽後表示，每次和小戴對決都很激烈，但這場自己的細節沒有做好。對於首局只讓小戴拿6分，陳雨菲認為，戴資穎第一局受到順風的影響，失誤比較多，自己還是正常打。

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對於有1次的賽末點卻沒把握，陳雨菲說，本來有信心，但自己想的不夠多，特別是在接發上，在這方面的準備不是特別好。

陳雨菲生涯和戴資穎交手13次，取得1勝12敗的劣勢。她認為，以前能力較差，剛出來打的時候經常碰到小戴，因此輸球較多，現在打得越來越激烈，還是有機會能戰勝小戴。

陳雨菲說，自己也給予對手造成一定的威脅，比較有耐心、對小戴球路比較熟悉，常會和對手有多拍來回。

中國好手陳雨菲。（資料照，法新社）

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