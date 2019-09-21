MLB》封王喜悅不到一天 洋基明星內野手傳出傷情（影音）

主戰內野手托瑞斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕確定晉級季後賽的洋基，今卻傳出遺憾消息，陣中主戰內野手托瑞斯（Gleyber Torres）在與藍鳥比賽中不慎傷到右小腿，傷勢要待醫務人員進行評估後才能得知。

洋基今以1分之差輸給藍鳥，又傷了主力托瑞斯，他在4局上鎮守二壘時，為了守下小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊來的強襲滾地球，他移動大段距離後順勢作了滑接動作，但在站起要傳球瞬間，腳疑似打滑使他直接跪坐在草皮上，表情猙獰，看起來非常痛苦。

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托瑞斯在傷及右小腿後，雖有繼續留在場上比賽，並登場打擊2次，但沒有建樹，一次左外野平飛球出局，另一打席則遭到三振，7局上退場休息，改由原先的三壘手拉梅修（DJ LeMahieu）接替守備。總教練布恩（Aaron Boone）表示，「在他最後一次打擊後，他說他感到有些虛弱，所以我們讓他先退場休息。」

托瑞斯本季表現更甚新人球季，截至目前敲出150支安打，其中38發全壘打領先全隊，90分打點也僅次於拉梅修排第2，是季後賽不可或缺的戰力，布恩賽後沉重說道，「我認為草皮對他產生些許傷害，但他會沒事的，我們會對他做適當檢查。」

（影片來源：MLB官網）

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