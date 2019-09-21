中國賽》重返球后！小戴「強心臟」化解賽末點 逆轉陳雨菲晉決賽

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今天在超級1000系列中國羽球公開賽，以6：21、21：13、22：20逆轉世界排名第2的中國名將陳雨菲，斬獲生涯首張中國賽決賽門票，且確定於下週世界排名連跳3名，生涯三度登上世界球后寶座。

請繼續往下閱讀...

世界排名第4的戴資穎生涯與陳雨菲交手13次，取得12勝1敗優勢，近一次在4月馬來西亞公開賽交手，也是由小戴獲勝。不過，陳雨菲過去僅在今年3月全英公開賽決賽打退戴資穎，終止對戰11連敗劣勢，而本季共斬獲4座超級賽冠軍，實力不容小覷。

戴資穎這回再遇老對手，開局就連續發生3次回擊失誤及發球出界，讓陳雨菲在上半局取得11：3的大幅領先；小戴在下半局似乎還沒找到節奏，依舊出現較多的回球出界失誤及判斷落點有落差，也難與對手抗衡，以懸殊比分讓出首局。

戴資穎。（勝利提供）

戴資穎在次局失誤減少許多，總算能與陳雨菲進行對抗，也能掌握較多的進攻權，在技術暫停時取得11：6領先；小戴後半局也展現企圖心，連續撲倒在地救球，並持續靠著多變的手法，最多握有6分領先，期間雖又出現非受迫性失誤，讓陳雨菲追至13：16，而戴資穎仍有穩住陣腳以連取5分，強勢將戰局追平。

戴資穎、陳雨菲迎來兩人交手第8次3局大戰，雙方前半段回擊出界的失誤都頻頻出現，但小戴卻在8：7領先下，卻陳雨菲連拿7分，陷入多達6分落後。戴資穎以10：2攻勢回敬，取得18：16領先，卻被主審抓越網擊球，好在小戴未受影響，並化解賽末點，以生涯第5次逆轉陳雨菲，取得決賽入場券。

戴資穎。（勝利提供）

世界排名第4的戴資穎在這場關鍵4強戰役獲勝後，排名確定連跳3名，一舉超越山口茜、陳雨菲、奧原希望，包括2016年12月1日、2018年5月1日，以及這次將於今年9月24日，生涯第三度登上球后大位。

至於女單另場4強，尋求衛冕的西班牙好手瑪琳在4強又演大逆轉，以20：22、21：13、21：18逆轉日本高橋沙也加。戴資穎過去與瑪琳過招11次，小戴取得7勝4敗優勢，且近期對戰更是6連勝。

戴資穎重返球后。（勝利提供）

戴資穎逆轉晉級冠軍戰。（勝利提供）

戴資穎逆轉晉級冠軍戰。（勝利提供）

戴資穎逆轉晉級冠軍戰。（勝利提供）

戴資穎。（勝利提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法