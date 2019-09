中國賽》強心臟大逆轉退陳雨菲 外媒驚呼：戴資穎回來了！

戴資穎上演大逆轉拍落陳雨菲,晉級冠軍戰。(勝利提供)



〔體育中心/綜合報導〕台灣一姐戴資穎今天在中國公開賽四強戰展現強心臟,面對世界排名第2的地主一姐陳雨菲,以6:21、21:13、22:20,演出大逆轉,生涯首度晉級中國賽軍戰,並重返球后寶座。國外羽球媒體「Badminton Talk」也在推特上驚呼:「真是漂亮的勝利,小戴回來啦!」

戴資穎今年4月在馬來西亞和新加坡連2站奪冠後,之後成績都不盡理想,印尼公開賽只打進四強衛冕失敗,日本公開賽和世錦賽也都止步八強,這期間小戴也拱手讓出了后座。

戴資穎參加超級1000系列賽的中國公開賽強勢反彈,一路過關斬將,先後擊退大馬女將謝抒芽、泰國好手布沙南和中國一姐陳雨菲闖進冠軍戰,四強賽更上演絕地大逆轉,激烈戰況也讓不少外媒大呼精采,「Badminton Nation」則在推特發文盛讚,「好刺激!這樣的強勢回歸實在太扣人心弦了。」

戴資穎明天將在女單冠軍戰對決尋求衛冕的西班牙好手瑪琳。

Highlights | Edge of your seat badminton! Tai Tzu Ying gaining momentum in the deciding game to earn her spot in tomorrow's final #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/42yPrXblBW