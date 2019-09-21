中國賽》強心臟大逆轉退陳雨菲 外媒驚呼：戴資穎回來了！

戴資穎上演大逆轉拍落陳雨菲，晉級冠軍戰。（勝利提供）



〔體育中心／綜合報導〕台灣一姐戴資穎今天在中國公開賽四強戰展現強心臟，面對世界排名第2的地主一姐陳雨菲，以6：21、21：13、22：20，演出大逆轉，生涯首度晉級中國賽軍戰，並重返球后寶座。國外羽球媒體「Badminton Talk」也在推特上驚呼：「真是漂亮的勝利，小戴回來啦！」

戴資穎今年4月在馬來西亞和新加坡連2站奪冠後，之後成績都不盡理想，印尼公開賽只打進四強衛冕失敗，日本公開賽和世錦賽也都止步八強，這期間小戴也拱手讓出了后座。

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戴資穎參加超級1000系列賽的中國公開賽強勢反彈，一路過關斬將，先後擊退大馬女將謝抒芽、泰國好手布沙南和中國一姐陳雨菲闖進冠軍戰，四強賽更上演絕地大逆轉，激烈戰況也讓不少外媒大呼精采，「Badminton Nation」則在推特發文盛讚，「好刺激！這樣的強勢回歸實在太扣人心弦了。」

戴資穎明天將在女單冠軍戰對決尋求衛冕的西班牙好手瑪琳。

Highlights | Edge of your seat badminton! Tai Tzu Ying gaining momentum in the deciding game to earn her spot in tomorrow's final #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/42yPrXblBW — BWF （@bwfmedia） 2019年9月21日

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