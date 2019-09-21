中國賽》「只告訴自己不能放棄」前球后瑪琳明強碰戴資穎爭復出首冠

瑪琳（右）復出第二站就闖進決賽，明將與戴資穎爭冠。（資料照，勝利提供、法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列中國羽球公開賽今展開四強賽事，西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）經歷三盤激戰擊敗日本選手高橋沙也加，對於傷癒回歸的第二戰就能晉級決賽，瑪琳賽後受訪難掩興奮之情，前段期間因傷缺陣的壓力也逐漸釋放。

前世界球后瑪琳因右膝十字韌帶斷裂，歷經了8個月的復健直到近期才復出，只惜上週歸來第一站在超級100越南公開賽首輪即爆冷出局。本週來到中國常州她明顯找回狀態，連過日本名將奧原希望、中國好手何冰嬌等關卡，今面對黑馬選手高橋沙也加她也遇到頑強抵抗，第一局以20：22讓出，直到比賽中後段才逐漸掌握節奏、拿回主導權，並趁對手因非受迫性失誤自亂陣腳的情況下逆轉戰局、拿下勝利。

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瑪琳在獲勝那刻，高興地倒下的同時也忍不住掩面哭泣，賽後她對於自己高漲的情緒表示，「當你承受過一場嚴重的傷痛、經歷漫長的復健，你只能告訴自己不要放棄、一定要堅持下去。」她同時也對於自己回歸第二站、就能闖進超級1000等級賽事感到十分欣喜。

瑪琳將在明天的決賽迎來我國好手戴資穎的挑戰，兩人先前交手11次，瑪琳以4勝7負、屈於劣勢。

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