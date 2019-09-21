中國賽》懸殊比分讓出首局 戴資穎賽後透露原因竟是這...

戴資穎賽後受訪透露，自己開局會打得這麼掙扎是因為受到場上的風勢影響。（Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今天在超級1000系列中國羽球公開賽，以逆轉世排第2的中國名將陳雨菲，拿下生涯首張中國賽冠軍戰門票，也將重新要回球后寶座，不過此役開打小戴失誤連連竟以懸殊的6：21丟掉首局，賽後受訪時她透露自己在比賽開打就陷入困境竟是被「場上的風勢」影響。

戴資穎過去13次與陳雨菲交手取得壓倒性的12勝，沒想到此役開局小戴就連續發生3次回擊失誤及發球出界，讓對手取得11：3的大幅領先；而小戴首局下半段似乎仍沒找回節奏，仍出現較多的回球出界失誤及判斷落點有落差，難與陳雨菲抗衡，最後先以6：21懸殊比分讓出首局。

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談到自己在第一局幾乎被一面倒遭陳雨菲壓制，戴資穎賽後接受中媒《新華網》採訪時表示，「今天場上的風比起前兩場比賽強了許多，必須非常努力來控制球的方向，才會讓自己在首局陷入困境。」

而接下來戴資穎回穩，「強心臟」連趕兩局逆轉氣走陳雨菲，也一舉搶下決賽門票。小戴冠軍戰對手將是2016年里約奧運女單金牌、剛傷癒復出的西班牙前世界球后瑪琳（Carolina Marin）。

戴資穎擊敗陳雨菲，搶下生涯首張中國賽冠軍門票。（Badminton Photo提供）

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