中國賽》球王差點落馬！桃田賢斗苦戰三局逆轉諶龍闖決賽

桃田賢斗逆轉晉級。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列中國羽球公開賽今展開四強賽事，男單方面由日本球王桃田賢斗率先出戰地主好手諶龍，桃田最後花費1小時27分才苦戰三局以19：21、21：18、21：16，驚險闖進決賽。

兩位前後任世界球王先前交手過8次，諶龍以5勝3負居於上風，不過四強前1局未失的桃田今開賽依舊保持絕佳狀態，一路掌控比賽主導權，但狹著地主優勢的諶龍展現耐心、緊咬對手不放，第一局在15：19落後下，竟連拿6分逆轉、率先搶下首局。

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取得聽牌優勢後，諶龍第二局打得更加強勢、一度擁有5分領先，但球王桃田在技術暫停後找回比賽節奏，拉出一波6：0的攻勢，隨後雙方你來我往、一路僵持不下，最後桃田在關鍵時刻連拿3分，以21：18扳平戰局。

進入決勝局，扭轉氣勢的桃田企圖加快比賽節奏，不過經驗豐富的諶龍也展現韌性，雙方不斷進行多拍來回、戰況十分激烈，諶龍更一度取得15：12領先，不料在被桃田追成16：16平手後卻在賽末屢屢發生失誤，連丟5分、也葬送比賽勝利。

桃田賢斗勇闖冠軍賽後，決賽對手將會是印尼選手金廷和丹麥好手安童森之間的勝方。

諶龍激戰三局仍落敗。（資料照，法新社）

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