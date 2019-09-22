戴資穎冠軍戰對決瑪琳 今日賽事預告與轉播

戴資穎今強碰瑪琳。（勝利提供）

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戴資穎昨逆轉擊退陳雨菲後，除了斬獲生涯首張中國賽決賽門票，也確定於下週世界排名連跳3名，重返世界球后寶座。而今天小戴將在下午2點於決賽碰上西班牙名將瑪琳，雙方曾過招11次，小戴取得7勝4敗優勢，且近期對戰更是6連勝。球迷們別忘了一起打開電視幫戴資穎加油！

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大聯盟例行賽持續進行，早上7點由費城人迎戰印地安人，費城人派出瓦加斯（Jason Vargas）先發，印地安人則推出普萊薩（Zach Plesac）主投。台灣好手張育成昨敲出二壘安打並跑回1分，成功中斷連11打數無安打的低潮，此役能否延續手感，幫助球隊6連勝呢？精采比賽，球迷們不要錯過囉！

日職今有2場轉播要帶給球迷，下午1點由歐力士挑戰軟銀，歐力士年輕強投山本由伸要尋求本季第8勝，而軟銀老將和田毅要力拚率隊奪下3連勝。下午3點則由日本火腿出戰羅德，火腿此役派出小將吉田輝星先發，上一次登板已經是一個月前的吉田輝星，今天會有什麼樣的表現呢？喜愛日職的球迷們記得準時鎖定轉播！

中職今兩地都將進行雙重賽，目前中信兄弟以30勝20敗暫居下半季龍頭，領先第二名的富邦悍將3.5場勝差，隨著球季進入尾聲，四隊的廝殺也更加激烈。

MLB

07:00 費城人@印地安人 民視、FOX體育

中國羽球公開賽

13:00 決賽 愛爾達體育3台

日職

13:00 軟銀@歐力士 FOX體育2台、FOX體育3台

15:00 日本火腿@羅德 FOX體育

中職

13:05 統一獅@富邦悍將 MOMO綜合台

13:05 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

17:05 統一獅@富邦悍將 MOMO綜合台

17:05 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

拉沃盃網球賽

18:00 第三天賽事 FOX體育

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