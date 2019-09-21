海碩盃》「費爸殺手」米爾曼首闖決賽 週日澳洲內戰爭冠

澳洲選手米爾曼獲勝進決賽。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕2019高雄海碩男網挑戰賽於高雄巨蛋進行，「費爸殺手」米爾曼（John Millman）後勁十足，2：6、6：3、6：2大逆轉加拿大12種子迪艾茲（Steven Diez），高人氣澳洲暖男4度參賽首闖壓軸，週日將與同胞第10種子波爾曼（Marc Poolmans ）在「澳洲內戰」爭奪冠軍。

目前30歲的米爾曼東山再起，目前世界男單排名94，2013年他曾歷經嚴重肩膀傷勢，兩度動刀差點無法重返球場，「這是段非常艱難的時期，所幸在家人和朋友鼓勵下努力復健，我才能拾起球拍。」去年他如浴火鳳凰般一戰成名，美網大滿貫16強驚爆冷門，4盤扳倒了握有史上最多20座大滿貫男單金盃的瑞士老天王費德爾（Roger Federer），也贏得「費爸殺手」封號。

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球風剽悍的米爾曼，場外卻極具紳士風度，不但經常關切對手受傷狀況，甚至主動向辛苦奔波的球僮致意，而被外界譽為「暖男」。早在2012年就來台參賽的溫柔澳客，前年8強止步，如今破天荒問鼎金盃，由衷感謝台灣球迷支持，這位第3種子說：「這場我熱機稍慢，還好對自己有信心，隨著比賽進行逐漸進入狀況，加上現場觀眾熱情加油，讓我能在3盤大戰堅持下去。體能調整將是冠軍戰的關鍵，希望能帶來高質量的精彩決賽。」

澳洲選手波爾曼。（記者黃志源攝）

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