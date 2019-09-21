女籃》明飛印度參加亞洲盃 唯一電信球員黃湘婷：目標4強

黃湘婷是中華電信唯一亞洲盃國手，為了做公益今日照樣至台南陪小朋友玩籃球趣味遊戲。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕WSBL中華電信長人黃湘婷是陣中唯一入選今年亞洲盃台灣隊12人名單的球員，今日仍至台南參加「愛與關懷巡迴公益活動」，親自陪不少小球員玩起趣味遊戲，她目標就是幫助球隊在亞洲盃躋身4強。

本屆亞洲盃24日至29日在印度班加羅爾點燃戰火，台灣與日本、南韓、印度同組，分組前3將能前進6強淘汰賽，分組第1則能直接叩關4強。我本屆12人名單由旅外好手黃品蓁、彭詩晴，搭配老將蔡佩真、黃凡珊、吳盈潔、林育庭、鄭伊秀、黃鈴娟、陳薇安、韓雅恩、朱育勤及黃湘婷，而黃湘婷更是唯一來自電信的成員。

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台灣隊在8月瓊斯盃以藍隊出征，因集訓時間短，導致默契不佳，僅拿2勝3敗，不過再來展開為期1個月的備戰。黃湘婷透露，經過1個月的集訓，全隊默契變得更好，也有信心在亞洲盃打出佳績。

台灣想搶下分組龍頭龍度較高，但搶進4強仍是基本目標，黃湘婷認為，小組賽最關鍵戰役將是24日首戰面對南韓，只要能贏下，就有機會以分組第2晉級6強。

值得一提的是，35歲蔡佩真堪稱本屆精神領袖，26歲的黃湘婷屆時將與學姊首度在場上鎮守台灣隊的禁區，她說：「跟佩真姊在場上打球，就是很安心、很感動，學姊的高度依舊是我們的優勢。」

黃湘婷是中華電信唯一亞洲盃國手，為了做公益今日照樣至台南陪小朋友玩籃球趣味遊戲。（記者林岳甫攝）

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