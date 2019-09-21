籃球》中華電信公益三對三賽前進台南 爆量210隊前來參戰

中華電信基金會舉辦的「愛與關懷公益活動」，今年第2站於台南市國民運動中心登場，吸引210隊前來參加三對三鬥牛賽，場面熱鬧非凡。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕由中華電信基金會舉辦的「愛與關懷公益活動」，今年第2站於今日在台南市國民運動中心登場，吸引210隊前來參加三對三鬥牛賽，下週將至屏東進行，基金會副執行長高世威表示，活動向來以走入偏鄉為主要目的，明年考慮首度前進台東，畢竟電信女籃不少好手來自東部，期待透過活動挖掘更多好手，培養出更多女籃明日之星。

距離報名截止日三週，整個三對三報名隊伍數就爆量，基金會只好提前關掉報名系統，證明台南學子對於籃球的喜愛。而今日活動台南市長黃偉哲親臨現場，高世威表示，推動基層籃球除了企業支持，需要在地政府攜手合作，十分感謝台南市政府的強力支持。至於基金會固定每年舉辦公益活動，明年瞄準前進東部，以尚未去過的台東為首選。

請繼續往下閱讀...

愛與關懷公益活動自100年，連續舉辦9年，澎湖、苗栗、嘉義、高雄、宜蘭、花蓮等都曾舉辦過。事實上，電信旗下球員台師大的林釵絹，以及電信女籃新兵黃子涵，都是透過公益活動，成為備受期待的潛力股。

為了該活動的舉行，電信女籃所有成員全數到齊，不只與三對三選手進行趣味遊戲互動，並在基層訓練站指導後甲國中、建興國中的女籃隊基本動作。

WSBL中華電信女籃成員全數到齊，將在基層訓練站，指導府後甲國中、建興國中的女籃隊基本動作。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法