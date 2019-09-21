12強》針對工會訴求 中職聯盟：所有保險權益都不會差於上一屆

中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕針對球員工會理事長周思齊提出關於12強保險費和出場費的談判，聯盟拖了近7個月都未定案，中職秘書長馮勝賢今天表示，並非聯盟在拖延，而是昨天才和棒協針對參賽及保險的責任歸屬釐清，並強調：「基本上所有的保險權益，都不會差於上一屆。」

這次12強的組訓是由中職負責，但主辦比賽仍交由棒協，雙方關於12強的權責劃分，之前處於協商狀態。體育署昨天召集聯盟及棒協代表，針對12強球員參賽的權利義務分工，達成保險由中職負責，球員參賽權利義務及出場費由棒協負責等結論。

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馮勝賢表示，中職聯盟並非在拖延，而是之前和棒協的責任歸屬並未釐清，「事實上，之前聯盟就已將工會提出的保險需求，跟保險公司都談過，他們在下周二也會將保險內容回報給聯盟，我們已經有在進行。」事實上，在幾個月前和工會的團體協商中，聯盟就已有向工會說明，等到和棒協的責任歸屬劃分清楚之後，就會著手進行。

「基本上，所以的球員保險權益，都不會差於上一屆，聯盟也會全力為球員爭取更高的保障。」馮勝賢表示下周體育署也會邀請聯盟、棒協及工會進行「四方協議」，屆時也會更加清楚全貌。

以下是中職發出的聲明全文：

關於2019年世界12強棒球賽中華職棒大聯盟與中華棒協之權責劃分，之前雙方持續處於協商狀態。教育部體育署於9月20日召集聯盟及棒協代表，研商2019年世界12強棒球賽之選手參賽之權利義務分工，並達成下列結論。

1.本屆12強賽事之選手參賽權利義務及出場費，由中華棒協負責辦理。

2.有關本屆12強賽事選手保險由中華職棒大聯盟負責辦理。

3.體育署近期將召集聯盟、棒協、エ會當面協調相關事宜。

有關聯盟負責之保險事宜，聯盟已經與保險公司進行協商。並以上一屆12強賽事保險條件為基礎， 全力為球員爭取更高的保障。

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