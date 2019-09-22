羽球》中國賽主審烏龍大誤判 日本黑馬女將輸球超無奈

高橋沙也加4強遭逆轉無緣晉級決賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列中國賽，女單4強賽昨由日本黑馬高橋沙也加迎戰前西班牙球後瑪琳，高橋最後遭瑪琳逆轉無緣晉級決賽，不過決勝局裁判卻出現一次相當烏龍的誤判，讓高橋相當無奈，賽後也引發熱議。

世界排名第16的高橋沙也加，本屆一路過關斬將，次輪先擊敗俄羅斯女將柯塞茲卡雅（Evgeniya Kosetskaya），8強再演出驚奇逆轉秀，末局強勢化解2個賽末點，最終以14：21、21：14、22：20力退第6種子泰國依瑟儂，堪稱本屆女單大黑馬。

請繼續往下閱讀...

女單4強賽，高橋沙也加先以22：20搶下首局，不過瑪琳次局以21：13將戰局扳平。決勝局，當兩人戰到16：11時，面對高橋的殺球，瑪琳魚躍救球，但球卻已經先落地，沒想到主審竟將分數判給瑪琳，高橋和教練雖然馬上抗議，不過主審和其他裁判討論過後仍維持原判，瑪琳也視若無睹，高橋只能無奈雙手一攤繼續比賽，而情緒大受影響的高橋最終遭逆轉吞敗。

相關影片這邊看

高橋沙也加賽後難掩沮喪，受訪時說：「這是一個蠻關鍵時刻，我原以為應該能贏，沒想到最後卻被對手贏了。有點無能為力，但我想只是運氣不好。」

雖然比賽的結果讓這位日本黑馬女將相當無奈，不過她最後仍展現運動家風度，大讚對手瑪琳出色的表現，「雖然能感覺到瑪琳的有些動作有點被限制，但她仍然和以前一樣強壯、出色。」

瑪琳苦戰逆轉晉級，將與我國戴資穎爭冠。（取自BWF官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法