NBA》詹皇vs.老大誰歷史地位高？ 前NBA球星這樣說

前NBA球星R.傑佛森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕有關湖人現役一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）誰歷史地位較高？是球迷間津津樂道的話題，如今前NBA球星R.傑佛森（Richard Jefferson）也來「湊一腳」，他在《ESPN》節目The Jump中發表自己的看法。

R.傑佛森認為相較之下，詹姆斯的歷史地位更勝一籌，「布萊恩是很好的球員，他是歷史上偉大的球員之一，但我們不能拿布萊恩的5座冠軍去和詹姆斯的3座冠軍來比較，詹姆斯在他的生涯當中從沒當過球隊第二人。」R.傑佛森意有所指地表示。

請繼續往下閱讀...

R.傑佛森認為布萊恩生涯前三冠都是靠當時主宰聯盟禁區的歐尼爾（Shaquille ONeal）而來，並不是布萊恩獨自一人率領球隊，不過這樣的說法對布萊恩或許有些不公平，畢竟布萊恩生涯前三冠的季後賽都能有場均20分以上的貢獻，此外在2008-2009、2009-2010兩個賽季，布萊恩也證明自己的能力，他率領湖人在冠軍賽分別擊敗魔術、賽爾提克奪下2連霸，重返紫金王朝。

不過單就賽場上的表現來看，詹姆斯繳出的數據確實更為突出，詹姆斯目前16年NBA生涯，拿過四次例行賽MVP、三次總冠軍最有價值球員，場均貢獻27.2分、7.4個籃板、7.2次助攻，今年將迎來生涯第17個球季，有機會繼續堆高自己的紀錄。而布萊恩在NBA征戰20年，手握兩次總冠軍最有價值球員、1次例行賽MVP，場均得到25.0分，5.2個籃板，4.7次助攻。

湖人現役一哥詹姆斯。（資料照，法新社）

湖人傳奇球星布萊恩。（資料照，路透社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法