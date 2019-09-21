電競》身歷其境的VR遊戲體驗！智崴電競基地體驗日人氣爆棚

今（21）日智崴資訊高雄電競體驗基地開放免費體驗。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕體感電競賽事「2019閃電對決校園爭霸戰」即將於明（22）日開戰，今（21）日智崴資訊高雄電競體驗基地進行預熱活動，開放民眾進館免費體驗《閃電對決2》，吸引大批民眾排隊體驗，相當熱鬧。

開館便湧入大批民眾湧進電競基地搶玩VR電競設施。（主辦單位提供）

開館便湧入大批民眾湧進電競基地搶玩VR電競設施。（主辦單位提供）

開館便吸引許多民眾湧進電競基地搶玩VR電競設施。（主辦單位提供）

智崴資訊高雄電競體驗基地今日開放免費體驗《閃電對決2》，開館便吸引大批民眾進場體驗，首場現場體驗活動中成功打出最高輸出並贏下對決的劉小姐表示自己平時並沒有打射擊遊戲的習慣，這更是她首次遊玩 VR 電競設施，覺得很新鮮也很有趣：「我以前不喜歡打射擊遊戲正是因為瞄準不易，這款遊戲很好瞄準，操縱起來也很直覺，搭配上設施的輔助有身歷其境的感覺，相當好玩。」

請繼續往下閱讀...

玩家透過搭配智崴資訊科技體感模擬系統的VR體感設施享受戰場廝殺的快感。（主辦單位提供）

Amis親自試玩後表示這款遊戲很有趣也很好上手。（主辦單位提供）

現場活動主持人「啦啦隊女神」Amis也親自下場遊玩《閃電對決2》，由於操縱的機甲屬於重裝派，也讓好勝心強大的她忍不住激動地喊著：「跑起來、跑起來！」最終 Amis 成功贏下比賽，笑說：「雖然我有駕照但是方向感很差，在遊戲裡面也有點暈頭轉向，不過真的相當好玩，就連平時不玩遊戲的我都能享受到樂趣！」

刺激的VR電競遊戲魅力連老外都無法擋。（主辦單位提供）

另外也有外國專業玩家到現場體驗 VR 電競設施，經過體驗之後都大讚相當優秀，不僅簡單好上手，更可以感受到身歷其盡的廝殺快感，Britney 表示自己也是重度遊戲玩家：「小時候我很常跟家人玩遊戲，也玩過必須使用搖桿操縱的射擊遊戲，但這次搭配上整體設施後感覺截然不同，整體感受更加生動且真實。」Jordan 更點出能夠透過 VR 頭盔中的語音系統與隊友進行有效的溝通，也使得這次遊戲體驗相當理想。

Britney表示VR體感操縱讓遊戲體驗更逼真。（主辦單位提供）

Jordan認為能在遊戲中清楚溝通戰術相當理想。（主辦單位提供）

智崴高雄體感電競基地場館目前處於試營運階段，體感電競基地中有兩項搭配智崴資訊科技體感模擬系統的VR體感設施：《閃電對決2》和《Q-Ride》，如果想體驗最刺激的全體感VR電競與身歷其境的美好旅程，不妨到智崴高雄體感電競基地走走吧！

即使結束體驗，玩家仍留在現場熱烈討論遊戲。（主辦單位提供）

有獎徵答活動讓氣氛嗨到最高點。（主辦單位提供）

免費體驗日活動圓滿落幕，緊接著「2019閃電對決校園爭霸戰」小組預賽即將在明日登場！14隊來自中南部各高中職及大專院校的戰鬥菁英齊聚一堂，比賽採 BO3 單淘汰賽制，共取 8 隊晉級複賽，晉級的隊伍會在 10 月 9 日前進 TESL 高雄電競館進行決賽，奪冠的隊伍將可抱走新台幣 10 萬元的高額獎金，賽事精彩可期，玩家可別錯過囉！

2019閃電對決校園爭霸戰小組預賽資訊

日期：2019年9月22日

時間：13：00 ─ 17：30

智崴高雄電競體驗中心相關資訊

地點：高雄市806前鎮區復興四路9號（體感電競基地）

開放時間：周三至周日 09：00-17:00 （周一、周二休館）

票價：單項設施100元（Q-Ride或 閃電對決2）、購買i-Ride體驗中心門票可以150元加價購體驗兩項設施

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法