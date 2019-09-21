舉重世錦賽》挺舉、總和奪金 郭婞淳再破世界紀錄

郭婞淳抓舉第二把106公斤用力過猛失手，只拿銀牌。（記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／芭達亞報導〕世界錦標賽女子59公斤量級比賽，郭婞淳面臨北韓崔孝辛等神秘高手挑戰，抓舉第二把106公斤用力過猛失手，第三把雖成功舉起，但崔孝辛第三把成功舉起107公斤，改寫郭婞淳的世界紀錄，並奪走抓舉金牌。不過郭婞淳在自己擅長的挺舉項目舉出破紀錄的140公斤，以總和246公斤再破世界紀錄奪金。

崔孝辛開把100公斤，第二把104公斤都完成挑戰，再將第三次機會開在107公斤破世界紀錄的數字，郭婞淳第二把106公斤，只可惜用力過猛未能穩住，最後一次機會只留在106公斤。而崔孝辛試舉107公斤也成功，奪走郭婞淳的金牌和世界紀錄。中國陳桂明則以101公斤拿下銅牌。

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雖然在抓舉項目錯失金牌，但對於擅長的挺舉，郭婞淳確實把握，開把就舉起133公斤，挑戰137公斤也成功，崔孝辛第三把成功舉起138公斤，不過郭婞淳最後一舉挑戰破紀錄140公斤，順利舉起，擊敗崔孝辛，以總和246公斤摘下金牌。（更新時間20：39）

郭婞淳賽前暖身。（記者王元鴻攝）

郭婞淳賽前介紹。（記者王元鴻攝）

抓舉103公斤。（記者王元鴻攝）

北韓崔孝辛抓舉107公斤破世界紀錄摘金。（記者王元鴻攝）

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