海碩盃》「胖鵬配」大逆轉韓流 週日拚雙打衛冕

台灣選手謝政鵬（右）與楊宗樺（左）搭檔。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕2019高雄海碩男網挑戰賽於高雄巨蛋進行，第3種子「小胖」楊宗樺／「A鵬」謝政鵬後勁十足，6：7（3：7） 、6：4、10：6大逆轉南韓非種子南智惺／宋敏圭，地主「胖鵬配」驚險挺進週日雙打決賽，離衛冕二連霸、賽史第3冠只差最後一步。

晚間壓軸出擊的「胖鵬配」，正是本屆台將最後希望，開賽與來勢洶洶的南韓黑馬一路互保，拉鋸進入搶7後錯失2：0開局，失誤不斷連掉5球，首盤拱手讓人。次盤「胖鵬配」在東道主球迷加油助威下重燃鬥志，左右開弓第1、5局雙破，儘管5：1聽牌時稍鬆懈，意外被對方連追3局，關鍵第10局「胖鵬配」回穩保發止血，硬是扳回一城。

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決勝搶10「胖鵬配」再接再厲，從1：3咬上拉鋸，7：6時再壓制南韓反撲，連下3球關門，總計激戰1個半小時出線。2015、18年兩度封王的「胖鵬配」志在連莊，週日下午約2時對決美國第4種子金恩（Even King）／瑞斯 （Hunter Reese），連續第2年爭奪冠軍。

地主「胖鵬配」驚險挺進週日雙打決賽，離衛冕二連霸、賽史第3冠只差最後一步。（記者黃志源攝）

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