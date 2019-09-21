足球》昔日MVP成毒瘤？ 阿扎爾遭砲轟：扯後腿的人

阿扎爾轉會後表現不佳。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕比利時球星阿扎爾（Eden Hazard）今夏以1億歐元轉會至皇家馬德里，但本季他的狀態相當低迷，甚至還胖了6公斤，也讓前法國國腳庫爾比斯（Rolland Courbis）忍不住砲轟：「他變成扯後腿的人。」

前4輪西甲結束，皇馬僅拿下2勝2平的戰績，而前天的歐冠小組賽中，更以0：3不敵巴黎聖日耳曼，除了主帥席丹（Zinedine Zidane）被要求下台之外，阿扎爾也是被檢討的對象之一。

請繼續往下閱讀...

阿扎爾目前為皇馬上陣2場，沒有進球也沒有助攻，談到阿扎爾的表現，庫爾比斯說：「當初簽下阿扎爾的時候，所有人都以為他會成為皇馬的進攻箭頭，但現在他卻變成了扯後腿的人。他在熱身賽時就變胖了6到7公斤甚至更多，身為職業球員，這真的太令人難以置信了。如果阿扎爾這麼懶惰，那他根本就不應該加盟皇馬。」

除此之外，庫爾比斯也批評了席丹的執教，「C羅離開後，他開啟皇馬的重建，但一直到現在很多決定都是錯的，從周圍的氣氛到簽下的球員等等。席丹最大的問題是有沒有博格巴對他的球隊帶來的影響。但事實是，皇馬沒有簽下博格巴。」

阿扎爾。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法