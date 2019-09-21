射箭》瘦身25公斤展現毅力 台中銀行教練劉明煌鼓勵隊員勇敢放箭

台中銀行射箭隊教練劉明煌。（台中銀行提供）

〔體育中心／綜合報導〕「真的太可怕了！」台中銀行射箭隊教練劉明煌，回憶20年前921大地震那一晚，說著說著就不自覺起了雞皮疙瘩，「實在太難忘記了。」今（21日）劉明煌帶領台中銀行金隼射箭隊，參加中華企業射箭聯賽，迎戰埔里同鄉袁叔琪與前國手郭振維帶領的寒舍集團隊，由寒舍集團獲勝。

「那晚我打線上遊戲，很晚睡。」劉明煌記得清楚，「窗外有好幾隻野狗很不安，繞來繞去，還發出低鳴聲。」地震前，野狗莫名愈聚愈多，「我愈看愈怕，趕快去睡。」地震發生時，劉明煌並未被震醒，劉媽媽驚慌中叫醒他，催促他到屋外去，「一開始我還以為天亮了，還說我要拿書包。」

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「那天天上有顆星星，橙色的、特別亮。」整個晚上，餘震不斷，「每次都有轟的共鳴聲，然後就又是一陣搖晃。」劉明煌說，地震後牛耳石雕公園停車場都是人，有人睡車上、有人搭帳篷，「那景象太驚人了。後來也才知道，班上也有同學就這樣走了。」

原本練射箭的埔里高工，被認定是危樓，一度無法練習。比賽在即，射箭隊教練想盡辦法找練習場地，一度也北上到國立體大練習。921大地震發生至今20年，劉明煌經常告訴自己，「每天要過得充實，不埋怨生活。」

2004雅典奧運，劉明煌與隊友攜手奪下奧運男團銀牌。2008年他結婚，有了自己的家庭，也有兩女一男三個寶貝，11年來他在台灣體育運動大學帶隊，「有時看到、聽到地震，還是會揪心。」

今年在企業聯賽帶領台中銀行射箭隊，下半季隊上有陳昭升、張榮嘉兩位新血加入，且近兩周都在台中棒球場「台中主場」比賽，劉明煌保持平常心，鼓勵隊員勇敢發揮，他肯定隊員都能高度自我要求，期許在每一次比賽修正缺點、提升戰績。

劉明煌帶領台中銀行金隼射箭隊，參加中華企業射箭聯賽。（台中銀行提供）

921地震20年後的今天，企業聯賽在台中舉行，母企業台中銀行規劃主場活動，不但用心安排了加油團在現場搖旗助威，吉祥物阿中寶寶與正妹啦啦隊熱情參與，暫無賽程的隊員也拿起紅白加油棒一起加油，團隊氣氛非常熱絡；而台中銀行也規劃射箭體驗活動，民眾參加，就可以獲得保溫品或精美餐具組！教練劉明煌說，很感謝台中銀行對射箭隊的支持，「我們會努力、愈來愈好。」

接下台中銀行射箭隊教練一職的劉明煌，去年底體重還破百，如今已狂減了25公斤，來到75公斤。「開始是因為體檢紅字太多，精神也不好，就決心減肥。」下定決心的劉明煌，每天跑步8公里，「沒有一天中斷」，上個月開始他也加上核心運動，飲食減量、運動增加，快走量增加，減重成效顯著。

「謝謝我太太也陪我一起減，很有效。」劉明煌笑說，「但前半年真的很痛苦，從台體大教學大樓B3走到B2我都軟腳，但現在我可以從B3到4樓，還很輕鬆。」不只減肥，還能省錢，劉明煌說，「以前一餐家裡要買五個便當，現在兩個便當就夠。」成功瘦下來以後，「我們台中銀行隊要變成型男射箭隊！」劉明煌笑說。

明（22日）中華企業聯賽將持續在台中棒球場舉行第14輪賽事。上午10時由台南射箭隊對上凱撒飯店隊，12時由新竹愛山林對戰寒舍集團，而壓軸好戲、下午兩點將由台中銀行金隼射箭隊主場迎戰協會青年隊，歡迎民眾免費入場觀賽。

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