射箭》歷練讓人成長 袁叔琪下月全運會將再披選手戰袍

袁叔琪現擔任寒舍集團射箭隊教練。（台中銀行提供）

〔體育中心／綜合報導〕「一開始是左右晃，有點頻繁，後來轟一聲不知是什麼聲音，開始上下晃。」埔里人、現任寒舍集團射箭隊教練的袁叔琪，回憶起20年前921地震那一夜，她以「人間煉獄」形容後來在埔里看到的景象。今（21日）袁叔琪與郭振維帶領寒舍集團射箭隊，在企業聯賽擊敗台中銀行隊。

「趕快到屋外去！」與家人住在郊區的袁叔琪，當時是大成國中學生，家裡是平房、採木板隔間，「還好木頭吸震！」當晚餘震不斷，眾人徹夜難眠，「但很幸運，家人都平安無事。」

請繼續往下閱讀...

天亮後，袁叔琪與母親騎機車到市區想買早餐，「我們都傻住了，怎麼這麼慘？」原本應該第一眼看到的母校「南光國小不見了」，「有人搶超商，全國電子裡面被搬空了。」袁叔琪難忘那些情景，街上滿是衣衫不整的人們。

聯外道路中斷，電話不通，家住台中的袁叔琪外公聯絡不上埔里家人，買了食物騎著野狼到埔里一探究竟。袁叔琪難忘大家在操場排隊領物資，國軍來協助救災、用水溝水的那些日子，「真的是感謝很多人幫忙，埔里才能逐步重建起來。」袁叔琪說。

匆匆20年過去，袁叔琪從國中生、成為射箭國手、奧運奪下團體銅牌，再回到家鄉南投暨南大學執教、今年邁入第四年，如今她在校教學、也擔任企業聯賽寒舍集團女子隊教練，「我也感謝一路走來有這麼多人幫忙我，而且幫了我、就再也沒離開。」34歲的袁叔琪說，「人生歷練真的很重要，現在的我很清楚知道要做什麼。」

「我真的滿滿感激。」袁叔琪特別談到前奧會主席蔡辰威，「主席總說他對我是『恨鐵不成鋼，但他一直伸出手。」兩人在2004年結緣，袁叔琪「自然派」風格受到蔡主席欣賞，指定由袁叔琪與郭振維一起執教寒舍集團射箭隊。

「寒舍對選手的照顧，讓我很驕傲。」袁叔琪說，自己在教射箭技術時絕對嚴肅，但平常和隊員就如朋友一般。企業聯賽季中陣容調整，熊梅茜與余冠燐加入寒舍集團陣容。

身兼學校與企業隊教練，上個月初，袁叔琪也首度以國家隊教練身分，率隊參加亞洲盃分站賽事，「其實我一直沒預設自己一定要做什麼。」下個月桃園全國運動會，袁叔琪將再度披上選手戰袍，代表家鄉南投縣出賽，企業隊隊員余冠燐將成為她的搭檔。

「九月以前太忙，我跟冠燐說我九月開始練，他說：『我相信妳』！」袁叔琪笑說，平常只能利用課與課中間的空檔練習，「我應該是從高一開始就比區運、後來比全運，從沒中斷過！我們曾經拿過團體五連霸。」

明（22日）企業聯賽將自上午十時於台中棒球場開賽，其中，寒舍集團隊將於中午12時迎戰新竹愛山林隊。新竹愛山林隊今在男子個人與男子團體擊敗凱撒飯店隊：而今日最後對戰，由彭家楙領軍的台南射箭隊，先後在女子個人、混雙與男子團體賽，擊敗協會青年隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法