籃球》「抱團」風氣引發反彈 NBA官方祭出重罰

NBA近年抱團風氣盛行，今夏快艇先簽下雷納德，隨後再拉攏喬治加盟。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA近年抱團風氣盛行，今夏快艇先簽下雷納德，再拉攏喬治加盟，另外，厄文與杜蘭特「默契」一同加盟籃網，都引起許多球隊反彈。聯盟今天決定祭出鐵腕政策，遏止抱團歪風，盼維持各隊強弱平衡。

NBA理事會全票通過規則修正案，過去違法招募球員罰款為500萬美元（約1.6億台幣），下季則翻倍成1000萬美元（約3.2億台幣），且若情節重大，可能剝奪選秀權。

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另外聯盟也會增加抽查頻率，並要求經紀人與球隊的通訊錄須至少保留1年。

NBA主席席佛表示，「已發通知給30支球隊，球團必須遵守規定，未來不能利用激勵獎金和私下談判等方式，規避薪資上限或違法招募。我們必須建立公平、守法的文化，才能讓聯盟永續發展。」

NBA總裁席佛。（資料照，美聯社）

同時，會議上也新增多項決議，包括未來各隊公布先發名單的時間，將從過去的賽前10分鐘，提前至30分鐘。此舉被視為是推廣NBA的政策之一，除了讓球迷即早掌握比賽動態，也有益運動博弈產業的發展。

另外，日前NBA官方也宣布未來兩季的薪資上限將提高，其中2021-22球季的上限飆升至1.25億美元（約40億台幣），豪華稅門檻則是1.51億美元（約48.3億台幣）；屆時雷納德、喬治和「字母哥」亞德托昆波等頂尖球星都將成為自由球員，預計必掀起搶人大戰，有望誕生史上最大合約。

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