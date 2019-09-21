MLB》皇家梅瑞菲德有望挑戰生涯首次200安 蟬聯聯盟安打王

皇家隊二壘手梅瑞菲德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕現居大聯盟安打王的皇家隊二壘手梅瑞菲德（Whit Merrifield），本季目前累積196支安打，而皇家還剩下7場例行賽，梅瑞菲德要挑戰生涯首次單季200安的紀錄，一舉蟬聯聯盟安打王的機會可說是非常濃厚。

去年梅瑞菲德就以192支安打奪下聯盟安打王，今年賽季更上層樓，目前皇家155場例行賽，梅瑞菲德全勤出賽，652個打數中敲出196支安打，打擊率3成01，另有16轟、74打點。但值得注意的是，梅瑞菲德最近4場比賽，17個打數僅有1支安打出現，打擊火力些許下滑，這也讓暫居聯盟安打排行榜第二名的洋基二壘手拉梅修（DJ LeMahieu）以190支安打緊追在後，拉梅修近期棒子相當火燙，最近7場比賽32個打數出現12支安打，打擊率高達3成75。

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洋基隊二壘手拉梅修。（資料照，美聯社）

此外大聯盟上次有選手以單季突破200安奪下安打王的紀錄，要回朔到2017年，當時洛磯隊雷克蒙（Charlie Blackmon）以213支安打位居聯盟第一。同年還有3位選手突破200安，分別是艾圖維（Jose Altuve）204支安打和戈登（Dee Gordon）、英西亞提（Ender Inciarte）201支安打。

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