網球》最後半小時才決定要合拍 謝淑薇大讚妹妹好表現

謝家姊妹雖無緣於泛太平洋女網展或搭擋首冠，不過謝淑維仍大讚妹妹的好表現。（資料照，取自謝淑薇臉書）

〔體育中心／綜合報導〕日本大阪進行的泛太平洋女網賽，冠軍賽由謝淑薇、詹詠然兩家姊妹上演「寶島內戰」，謝家姐妹雖然以5：7、5：7不敵第2種子的大小詹，屈居亞軍，不過與妹妹謝語倢雙打默契合拍上演多次驚奇，謝淑薇賽後也發文大讚妹妹的好表現。

謝淑薇在單打歷經3盤苦戰吞敗止步16強，不過這次與妹妹謝語倢雙打合拍卻展現十足默契，首輪就強勢「送蛋」開胡，次輪更大爆冷門直落二扳倒頭號種子德國葛蘿菲德（Anna-Lena Groenefeld）／荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs），4強賽雖遭遇雨神擾事，不過補賽兩人手感未受影響，決勝搶10成功，挺進冠軍賽。

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雖然無緣舉起姐妹搭檔WTA首冠，不過賽後謝淑薇卻發文大讚妹妹的這週表現真的很棒，能與世界排名前十的一號種子與單打排名前五十的對手們隔網相對，而她還透露自己原本沒有打算參加雙打項目，直到簽到剩半小時截止時才決定跟妹妹合拍，也很感謝球迷都姐妹倆的支持。

結束了泛太平洋女網賽後，謝淑薇下週繼續馬不停蹄地飛往武漢參賽，單打第一輪將碰上「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）。

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