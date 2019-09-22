MLB Live》哈波逆轉三分彈 印地安人4：6費城人

第五局

5上，哈瑟雷敲出左外野安打上壘，赫南德茲敲中外野飛球出局，瑞爾穆托敲中間方向安打，一、三壘有跑者。印地安人隊換投：培瑞茲（Oliver Perez），哈波敲出逆轉三分彈，印地安人 4：5 費城人。印地安人再度換投：James Hoyt。霍金斯被三振後布魯斯敲出左外野陽春彈，印地安人4：6費城人。謝古拉滾地出局，三出局。

第四局

4下，普拉維奇安打上壘，張育成敲出三壘方向雙殺打，二出局。佛雷爾提遭三振，三出局。

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4上，布魯斯飛球出局，謝古拉滾地出局，米勒敲出左外野方向全壘打，印地安人 4：2 費城人。金德利左外野飛球出局。

第三局

3下，普伊格被三振，盧普洛右外野飛球被哈波接殺，雷耶斯滾地出局，三上三下。

3上，瑞爾穆托出局，哈波與霍金斯接連被三振，三出局。

第二局

2下，張育成中外野飛球出局，佛雷爾提滾地出局，林多選到保送上壘，莫卡多敲出兩分彈，印地安人4：1費城人。山塔納遭三振，三出局。

¡Vámonos! ¡Adiós! Óscar Mercado se vuela la barda con este tremendo #Jonronazo. #LosIndios pic.twitter.com/q6XMmDQYuV — Indians Beisbol （@IndiansBeisbol） September 22, 2019

2上，謝古拉二壘安打，米勒飛球出局，金德利界外飛球出局，哈瑟雷敲出左外野二壘安打助費城人隊追回1分，赫南德茲飛球出局。

第一局

1下，林多靠著謝古拉的傳球失誤上壘，莫卡多被三振時林多發動盜壘，瑞爾穆托傳球失誤，林多上三壘，一出局。山塔納適時安打打回首分，印地安人 1：0 費城人。普伊格遭到三振，盧普洛敲出右外野方向安打，雷耶斯中外野安打帶有打點，印地安人 2：0 費城人，一、三壘有跑者，普拉維奇飛球出局，三出局。

1上，赫南德茲滾地出局，瑞爾穆托選到保送上壘，哈波選到保送上壘。霍金斯中外野深遠飛球出局，二壘跑者上三壘。布魯斯遭三振，三出局。

印地安人先發打線

1. 林多（Francisco Lindor） SS

2. 莫卡多（Oscar Mercado） CF

3. 山塔納（Carlos Santana） 1B

4. 普伊格（Yasiel Puig） RF

5. 盧普洛（Jordan Luplow） LF

6. 雷耶斯（Franmil Reyes） DH

7. 普拉維奇 （Kevin Plawecki） C



8. 張育成 3B

9. 佛雷爾提 （Ryan Flaherty）2B

先發投手：普萊薩（Zach Plesac）

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