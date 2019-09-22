MLB》洋基「怪力男」開轟！ 派克斯頓豪取10連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊在日前於美聯東區封王，不過現在他們還要與太空人隊競逐季後賽的主場優勢，因此剩下的每場勝利都相當重要，今天「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）久違開砲，單場3打數2安打敲回2打點，加上先發投手派克斯頓（James Paxton）6局7K無失分好投，帶領洋基以7：2擊敗藍鳥。

史坦頓今天在首打席遭到三振，第二打席就敲出帶有打點的二壘安打，第六局第三打席時他敲出了歸隊後的首支全壘打，這也是他繼今年6月24日以來的首轟。史坦頓在賽後也表示，自己的擊球狀況相當不錯，

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史坦頓開轟。（法新社）

今天的先發投手派克斯頓，主投6局僅被敲出3支安打，送出7次三振沒有保送，僅因葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）的失誤掉1分非自責分，拿下本季第15勝，最近10場先發全部奪勝，是洋基隊史第六人。

賽後派克斯頓談到10連勝時說道：「這真的很棒，我感覺我的投球狀況很好，我也相當積極地在進攻好球帶，在我先發時球隊的表現都很好，我曾有過一些不錯的連勝紀錄，但這應該是我職業生涯至今最長的連勝。」

派克斯頓最近10場先發全部奪勝。（法新社）

派克斯頓今年開季的狀態有些起伏，但他在8月2日開啟10連勝後，這段期間的防禦率僅有2.25，同時也將他的防禦率從4.72降到了3.73。最近派克斯頓的好表現也讓他成為了洋基季後賽首戰先發的可能人選之一。

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