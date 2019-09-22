日職》史上最慘！對全球隊皆勝少敗多 養樂多創難堪紀錄

村上宗隆。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕養樂多19歲年輕砲手村上宗隆昨天敲出本季第36轟，但球隊投手群崩盤，最後在主場以2：14慘敗中日龍，吞下本季第80敗，今年球季第16度失分超過雙位數。養樂多更成為史上首支單一球季對戰全11支球隊都是勝少敗多。

村上宗隆此戰在第4局敲出陽春彈，本季第36轟出爐，追平1953年西鐵時期（西武獅前身）的中西太的高校畢業後第二年單季最多轟紀錄。

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村上宗隆本季出賽139場，繳出36轟暫居中央聯盟第三，96分打點則排在央聯第二，打擊率則為0.232。但他吞下今年吞下179次三振，是全央聯最多。

不過，養樂多昨晚的投手群崩盤，以2：14敗給中日龍後，本季面對中日龍取得11勝13敗，確定創下史上首支對戰全11球團都是勝少敗多的慘況。養樂多團隊投手防禦率高達4.73、單季失714分都是央聯最糟。

此外，昨天也是養樂多38歲老投手館山昌平、37歲畠山和洋的引退賽，兩人正式告別職棒舞台。

養樂多本季至今對其他11球隊戰績：（截至9月21日）

對巨人：9勝13敗

對橫濱DeNA：10勝15敗

對廣島鯉魚：12勝13敗

對中日龍：11勝13敗

對阪神虎：9勝14敗2和

對西武獅：1勝2敗

對軟銀：1勝2敗

對樂天：1勝2敗

對羅德：1勝2敗

對日本火腿：1勝2敗

對歐力士：1勝2敗

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