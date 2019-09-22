MiLB》電子好球帶於秋季聯盟實驗！ 球員、教練各有想法（影音）

〔體育中心／綜合報導〕目前正在進行的亞利桑那秋季聯盟，一直是大聯盟進行創新與做實驗的地方，過往就曾有即時重播判決、投手投球時鐘、突破僵局制等實驗，有的東西已經登上大聯盟而有的沒有。在今年的秋季聯盟最大的實驗就是「電子好球帶」。

這個電子好球帶的系統叫做「ABS（automated ball-strike system）」，並且將由「機器主審」做出判決。這個實驗會在Salt River球場進行，目前已經使用了2場，分別在 Salt River Rafters與Scottsdale Scorpions兩隊擔任主隊時使用。

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大聯盟的經濟與營運部的副總裁Morgan Sword表示，他們將會持續在秋季聯盟使用這個系統，他們也會持續徵詢教練、球員與裁判的回饋，秋季聯盟會將大聯盟許多球隊農場的高階新秀納入，並將他們重新選秀與分隊，因此是個相當適合實驗的聯盟。而這個系統同時也在日前被獨立聯盟的大西洋聯盟所使用。

至於這個系統是如何運作的，大聯盟作家Jonathan Mayo與William Boor解釋，在Salt River Fields的ABS系統，會判斷投手投出的每顆球是否有觸碰到好球帶的任一區域，同時會在每位打者上場時，自動調整好球帶的位置，而在投球結束後，好球與壞球的訊號將會傳送給主審腰帶上的接收器並傳給耳機，目前前兩場比賽這個系統的運作都相當正常。

Salt River的投手教練Jim Paduch表示，最主要的事情就是好壞球的判決要正確。

由於電子好球帶的實施，球員勢必要做出調整，甚至改變他們以往對於好壞球的判斷。下面有幾個過往會被判壞球，但是電子好球帶判好球的例子。像是當左打打擊，捕手站在靠近打者側，但球投向外角捕手移過去接球時，過往可能會被判壞球，但電子好球帶就能把這種球做出準確的判斷。

ABS系統會把人為因素給排除，並做出最正確的好球帶判斷，但它同時也讓捕手「偷好球」與怎麼「接好球」的能力給排除。大聯盟作者認為，雖然這樣感覺讓比賽變得更公平，但有些打者還是更享受由真人進行判決的比賽，儘管他們可能會因此處於不利的狀況。

目前百大新秀排行榜第一名的雙城隊農場新秀路易斯（Royce Lewis）說道：「這（ABS系統）某方面來說改變了整個比賽，不過我寧可讓人在本壘板後方努力訓練偷好球的技術，好讓自己變成更好的球員。」

而投手也注意到他們投球判定的改變，特別是較晚變化的球種，以及相當犀利的變化球。

洛磯隊的農場新秀Ashton Goudeau說道，他在這周投出一場3局4K無安打無死球的比賽：「有些球被投出後，我們的捕手能夠向裁判討論『我認為這是好球』而最後裁判會同意。這與裁判認定的好球帶與實際的好球帶是完全不同的。」

不過目前這個系統並沒有完美無缺，這也是為何電子好球帶要在秋季聯盟進行實驗，目前這個系統還有一些缺陷要解決，但總體目標是讓好球帶更加一致，這似乎是大部分的人都同意的事情。Ashton Goudeau表示：「這很公平，這對兩隊來說都很公平，因為好球帶很一致，而它應該要是一致的，這也是每個人都在討論的事情。」

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