MLB》教士炒掉總教練 「鬼才教頭」梅登成頂級選項

教士宣布撤換總教練格林。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士本季先盛後衰，連13年無緣季後賽，連4年勝率低於五成，球團提前炒掉總教練格林（Andy Green），小熊「鬼才教頭」梅登（Joe Maddon）合約季後到期，成為教士尋覓新主帥的頂級人選。

教士本季還剩8場球賽，但總管裴勒（A.J. Preller）今天發布聲明，宣布撤換總教練格林，由板凳教練Rod Barajas暫代職位，已立即開始尋覓新任總教練，感謝格林上任後努力不懈的付出，教士在格林執教期間戰績274勝366敗，連4年勝率不到五成、分區排名倒數。

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大聯盟官網認為，教士近年邁入重建，但本季表現掙扎，是讓球團決定炒掉格林的主因，他們砸重金簽下球星馬查多（Manny Machado），又有多位頂級新秀崛起，上半季表現火燙，但明星賽後急轉直下，最近1勝8敗是本季最低潮，球季決定提前終結與格林合約。

教士目前由板凳教練Rod Barajas暫代總教練，未來有可能繼續留任，而小熊鬼才教頭梅登合約季後到期，屆時將成最熱門的主帥人選，可能成為教士考慮人選。

梅登合約季後到期，將成最頂級主帥人選。（資料照，法新社）

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