MLB》天使佛列契開轟、超美技雙殺 凍結太空人封王香檳（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天只要贏球就封王，但先發左投邁利（Wade Miley）關鍵戰失守，季後賽輪值位不保，天使佛列契（David Fletcher）開賽首打席開轟，單場3安猛打賞還策動超美技雙殺，率天使以8：4贏球，太空人續冰封王香檳，美聯戰績領先洋基剩0.5場。

今天賽前太空人衝出6連勝，美聯西區封王魔術數字只剩M1，今天續在主場迎戰天使，只要贏球就封王達成三連霸，但先發邁利再度軟手，開賽面對首名打者連投2顆好球後，被佛列契擊出左外野陽春砲，首局就被天使取得3：0領先。

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邁利成太空人季後賽輪值未爆彈。（美聯社）

2局上邁利仍然荒腔走板，觸身保送該局首名打者後，接著被敲安打攻占一三壘，邁利被換下場，由菜鳥厄奎迪（Jose Urquidy）登板救火，邁利今天只投了9人次，被其中6人上壘，近4場先發防禦率22.09，太空人只剩7場比賽測試季後賽輪值。

天使佛列契首局開轟後，2局上繼續敲安再打回1分，３局下更演出超美技守備，魚躍飛撲擋下艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）滾地球後，幾乎同時將球拋給金手套隊友西蒙斯（Andrelton Simmons），策動雙殺結束太空人進攻，此役攻守俱佳，3安猛打賞貢獻2打點。

天使佛列契開轟猛打賞，還用超美技策動雙殺。（美聯社）

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