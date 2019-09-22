MLB》勇士展現團隊戰力 主力輪休仍力克巨人

勇士強投佛里德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨役在自家主場以6：0擊敗巨人，連兩年稱霸國聯東區，今繼續交手巨人，在多名主力輪休狀況下，依舊展現強大團隊戰力，終場勇士就以8：1擊敗對手，距離亞特蘭大歷史上第7個百勝賽季剩4場。

勇士推出強投佛里德（Max Fried）先發，本季投球局數達162局，比起前兩個賽季加起來多將近100局，近兩場先發露出疲態，7.1局狂失10分吞2敗，此戰教練團刻意限制用球數65，也達到不錯效果，他主投5.1局無失分，摘賽季第17勝。

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勇士打擊部份，教練團讓多名主力打者輪休，像是佛里曼（Freddie Freeman）、阿爾比斯（Ozzie Albies）、馬卡奇斯（Nick Markakis）、麥肯（Brian McCann）及佛勞爾斯（Tyler Flowers）皆未被排在先發陣容。

勇士進攻明顯不受主力休息影響，2局下打進4分大局，其中較少上場的漢彌爾頓（Billy Hamilton）及海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）合力貢獻3分打點，另1分則是由先發投手佛里德擊成的滾地球送回。

漢彌爾頓。（法新社）

海克瓦利亞。（美聯社）

5、7兩個半局，今天頂替上場的塞維里（Francisco Cervelli）及杜瓦爾（Adam Duvall）各夯一發2分砲，苦主分別是羅格里格茲（Dereck Rodriguez）及庫恩羅德（Sam Coonrod）。

巨人先發奎托（Johnny Cueto）在9月中旬復出，先前2場出賽，10局投球未失分，還拿下1勝，今控球不甚理想，主投4局送多達出5次保送，被敲2支安打，另有5次三振，失掉4分退場，賽後承擔本季首敗。

奎托。（法新社）

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