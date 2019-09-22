MLB》洛爾延長賽轟再見逆轉2分彈 光芒連兩天氣走紅襪

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天在主場迎戰紅襪再度上演逆轉戲碼，昨役阿德梅斯（Willy Adames）在延長賽敲出再見安打贏球，光芒今天則靠著洛爾（Nate Lowe）的再見逆轉2分彈，連兩場以5：4氣走紅襪喜收3連勝，由於印地安人輸球，光芒目前獨居美聯外卡第二名。

光芒連兩天在延長賽逆轉氣走紅襪。（法新社）

去年世界大賽冠軍紅襪本季已經無緣季後賽，近期陷入4連敗泥沼，今天面對光芒仍無法終止低潮，前3局以0：2落後，當家游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）敲出左外野陽春砲追分，光芒7局下攻勢再起，阿德梅斯追加一發陽春砲拉開比數，不過紅襪韌性十足，德弗斯（Rafael Devers）8局上敲出追平2分砲，並將戰局帶進延長賽。

請繼續往下閱讀...

莫蘭德（Mitch Moreland）11局上的陽春砲突破僵局，助隊取得4：3領先，紅襪11局下推出史密斯（Josh A. Smith）關門，未料一上就被阿諾德（Travis d'Arnaud）敲出左外野二壘安打，然後再對洛爾投出紅中速球，被一棒扛出左外野全壘打牆外，形成再見逆轉2分彈，終場以5：4險勝，連兩天在延長賽逆轉對手。

洛爾敲出個人生涯首支再見全壘打，這也是光芒本季9度靠著再見安打和再見轟贏球，目前擠下印地安人獨佔美聯外卡第二，但只領先印地安人1場勝差，要晉級季後賽必須步步為營。

洛爾在延長賽11局下半敲出再見逆轉2分砲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法