沒有恰恰的洲際棒球場依舊熱鬧！ 3500人為了「斯巴達」而來

男子精英組合照。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕全球障礙路跑指標「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽，台灣的首場體育館賽事昨天清晨於臺中洲際棒球場熱鬧開跑，吸引超過18國、3500名選手共襄盛舉。

男子精英組冠軍是來自挪威的伯詩曼（Hallvard Borsheim），以25分49秒完賽封王，他透露這次是來台灣參加的第二場賽事，「勝利的感覺很美好，特別是當你付出所有而成為第一位跨越終點的人。」賽後也對關卡設計印象深刻，「因為我個人喜歡樓梯較多的場地，這次障礙物的安排很完美。」

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女子精英組冠軍則由西薇蔻琪（Magdalena Cvetkovic），以33分54秒完賽封后。她非常喜歡，也享受很多樓梯的賽道設計，興奮表示對自己成績很滿意，「這次賽程較短，只要其中一個障礙關卡失敗就會被追上，所以難度其實很高。」

女子精英組第一名Magdalena Cvetkovic。（大會提供）

今首場體育館賽事，也吸引世界排名前十的運動好手來台較勁，帶動城市國際能見度，更有選手特別策劃驚喜求婚橋段，現場見證直呼感動。

斯巴達障礙跑競賽自2016年引進台灣後，逐年不斷追求跑道設計推陳出新，這次更新增四項常見的健身器材作為障礙關卡，今年在臺中市政府大力協助下，選定「臺中洲際棒球場」作為首場競賽場館，臺中市亦成為亞洲第五個舉辦體育館賽事的城市。

斯巴達體育館系列賽是Crossfit與耐力訓練的賽制，除了要挑戰起伏道路、急轉彎，也將整個體育館與周邊賽道、障礙物做結合，必須通過攀牆、擲矛、拉繩索等20個關卡，其中包括常見健身器材如戰繩、跳箱、藥球、提水桶等項目，挑戰失敗的選手，則必須完成15下剝皮跳才能過關。

身為活動大使的王大文，兩年前開始愛上運動，他坦言健身救了自己，「每一個卡關是個好比喻。生活總會有許多障礙。不管發生什麼一定要跑完。」相較於上次高雄義大賽事，他特別維持每週3次跑健身房，保持良好狀態，「私底下我就蠻愛看球賽，這次能在場館裡跑，真的很過癮！」

活動大使王大文。（大會提供）

體育主播鄧崴以1小時5分完成5公里障礙，自認成績比想像中來得好，也說：「若大家團報一起參加會更好玩！」

女子精英組前三名合照。（大會提供）

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